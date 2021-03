Bari-Casertana 1-1, le pagelle dei Galletti: Frattali evita il naufragio, calamità Sabbione

Prestazione deludente per il Bari nel turno infrasettimanale disputato contro la Casertana. Al San Nicola i biancorossi non sono andati oltre l'1-1 contro un avversario incerottato e infarcito di giovani che occupa il decimo posto in classifica.

La squadra di Carrera ha commesso tuttli gli errori già visti in questa stagione, anche con il precedente tecnico. Dopo essere passata in vantaggio (riuscendo a finalizzare solo una delle diverse occasioni create) è stato ancora una volta fatale un errore individuale in difesa. Ciò che colpisce in negativo di questo Bari, tuttavia, è l'assoluta mancanza di nerbo e la capacità di mostrare grinta e determinazione, sia quando c'è da attaccare, sia quando c'è da soffrire.

Com'era prevedibile l'Avellino, che occupa il secondo posto ambito dal Bari, ha vinto col Potenza e ora ha un vantaggio di 7 punti che a 7 turni dalla fine e con questo ruolino diventa davvero difficile da colmare.

I migliori Today

Frattali 7: Può fare poco sul tocco ravvicinato di Carillo, lasciato colpevolmente libero di colpire. Nel finale evita il terzo ko consecutivo con una parata decisiva su Santoro.

D'Ursi 6: Segna il gol del vantaggio con l'aiuto di Avella. Esce dopo un solo tempo ma la sensazione è che non dovesse essere lui ad abbandonare il campo.

Cianci 6: Tra i più generosi dei biancorossi. Ha un paio di occasioni per far male ad Avella ma il portiere è bravo e fortunato. Serve a D'Ursi il pallone del vantaggio e lotta su ogni pallone che viene lanciato nella sua zona.

I peggiori Today

Sabbione 4,5: La partita del Bari cambia in peggio con il suo ingresso al posto dell'infortunato Sarzi. Entra, commette il fallo da cui nasce la punizione che propizia il pareggio sul quale è lui a bucare l'intervento. Nella ripresa almeno un altro paio di follie evitabili, le ennesime in questa stagione sciagurata.

Marras 5: Tornava dalla squalifica rimediata ingenuamente col Potenza che gli aveva fatto saltare la Ternana. Ci si aspettava da lui una reazione che non c'è stata. Prestazione fumosa.

Di Cesare 5,5: Non sembra al top della condizione. Anche lui rischia una clamorosa frittata.

Antenucci 5,5: Si pensava che l'esclusione di Terni lo avesse punto nell'orgoglio invece a parte qualche tentativo poco convinto, respinto da Avella, non si vede quasi mai. Continua il suo digiuno che se si escludono le tre partite in cui non è stato convocato per problemi fisici, dura da 5 partite. Sembra demoralizzato.

Bari-Casertana 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-2-3-1): Frattali 6,5; Semenzato 5,5 (72' Candellone 5,5), Di Cesare 5,5, Perrotta 5,5, Sarzi 5,5 (40' Sabbione 4,5); De Risio 5, Maita 5,5; Marras 5, Antenucci 5,5, D’Ursi 6 (46' Rolando 5,5); Cianci 6 . A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Minelli, Lollo, Colaci, Mercurio. All. Carrera.

CASERTANA (4-3-3): Avella 6,5; Hadziosmanovic 6, Carillo 7, Ciriello 6,5, Rillo 6; Varesanovic 6,5, Santoro 7, Matese 6,5 (83' Matos sv); Pacilli 6,5 (63' Rosso 5,5), Cuppone 6, Turchetta 5,5 (76' Longo). A disp.: Dekic, De Sarlo, De Vivo, De Lucia. All. Guidi.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Pascali - Cavallina

IV: Frascaro

Marcatori: 25' D'Ursi (B), 45'+1 Carillo (C)

Note - ammoniti Hadziosmanovic, Ciriello, Cuppone (C), Sarzi, Perrotta, Sabbione, Semenzato (B). Recupero 3' p.t., 4' s.t.