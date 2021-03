Bari-Casertana, le probabili formazioni: Carrera torna al 4-2-3-1 con Antenucci dall'inizio

Le ultime notizie sui probabili schieramenti che scenderanno in campo al San Nicola nel match del turno infrasettimanale valevole per la 31ª giornata di Serie C alle 15:00

A distanza di quattro giorni dalla sconfitta sul campo della Ternana, il Bari è pronto a tornare in campo per il turno infrasettimanale, oggi pomeriggio alle 15:00 contro la Casertana.

La compagine biancorossa, reduce da due sconfitte consecutive, torna al San Nicola dove l'ultima volta fu costretta ad arrendersi al Potenza. Nel match valevole per la 31ª giornata, contro un avversario che occupa il decimo posto in classifica, a Carrera e ai suoi serve necessariamente una vittoria per continuare a credere almeno al secondo posto nel Girone C. Il piazzamento ambito dai Galletti (che consentirebbe di entrare in ballo più tardi ai playoff) al momento, è occupato dall'Avellino che scenderà in campo stasera in casa al Partenio contro il Potenza e che può vantare un vantaggio di 5 punti sulla compagine biancorossa.

Come arriva il Bari

Per la partita contro i campani, Carrera perde Raffaele Bianco, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. Il centrocampista si aggiunge alla lista degli indisponibili di cui fanno parte anche Daniele Celiento, Cristian Andreoni, Matteo Ciofani e Nicola Citro. La buona notizia è il rientro di Manuel Marras, al ritorno dalla squalifica. Nella lista dei 21 convocati ci sono anche i giovani Christian Colaci (difensore esterno ’03), Giuseppe Dargenio (centrocampista ’03) e Giovanni Mercurio (attaccante ’03). Carrera tornerà al 4-2-3-1 e riproporrà Antenucci alle spalle di Cianci, dopo la panchina di Terni. Sulla trequarti la novità potrebbe essere rappresentata da Rolando, a sinistra, a completare il reparto con Marras. A centrocampo Maita e De Risio, mentre in difesa confermati Semenzato a destra e Sarzi a sinistra, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Sabbione e Di Cesare.

Come arriva la Casertana

Falchetti in grande emergenza: ben 9 gli assenti nella rosa a disposizione di Guidi che deve rinunciare agli squalificati Buschiazzo e Polito, oltre agli indisponibili Castaldo, Del Grosso, Bordin, Icardi, Izzillo, a cui si aggiungono i lungodegenti Matarese e Konate. Per via delle tante defezioni, il tecnico dei rossoblu dovrebbe schierare un 4-3-3 abbastanza inedito nella scelta degli interpreti: davanti ad Avella la difesa sarà probabilmente composta da Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo e Rillo, il centrocampo conterà su Varesanovic, Santoro e Matese, mentre l'attacco dovrebbe essere affidato a Pacilli, Cuppone e Turchetta.

Bari-Casertana, le probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare, Sarzi; Maita, De Risio; Marras, Antenucci, Rolando; Cianci. All. Carrera

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Rillo; Varesanovic, Santoro, Matese; Pacilli, Cuppone, Turchetta. All. Guidi

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Pascali - Cavallina

IV: Frascaro

Diretta TV/streaming: Sky Primafila (can. 253) e Eleven Sports