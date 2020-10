Bari-Catania: ingresso allo stadio consentito dalle 18:00 alle 20:00

Lunedì 26 il Bari affronterà il Catania al San Nicola per la settima giornata di Serie C. Per l'occasione, lo stadio accoglierà 1000 tifosi a seguito della parziale riapertura dell'impianto al pubblico.

Per accedere, tuttavia, sarà necessario rispettare le seguenti disposizioni: "SSC Bari rende noto che, in riferimento alla gara Bari-Catania, in programma allo stadio San Nicola a partire dalle ore 21:00 di lunedì 26 ottobre ’20, a seguito di riunione G.O.S. è stato stabilito che gli ingressi riservati al pubblico sono le porte : 1 – 3 – 27 e che l’ingresso sarà consentito a partire dalle 18:00 alle 20:00. Dopo le 20:00 non sarà possibile accedere allo stadio.

In occasione dell’evento i punti di ristoro e le macchine automatiche sono inibite, ovvero, sarà possibile attuare esclusivamente il servizio di consegna al posto, come da indicazioni del Comando della Polizia Locale.