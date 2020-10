Bari-Catania a porte chiuse: il nuovo dpcm frena il ritorno dei tifosi allo stadio

Sembrava tutto pronto per il parziale ritorno dei tifosi al San Nicola in occasione di Bari-Catania, invece, i 1000 che avrebbero dovuto assistere al posticipo della 7ª giornata di Serie C dovranno attendere ancora prima di tornare sugli spalti. Il nuovo dpcm che entrerà in vigore dalla mezzanotte di lunedì, infatti, impone lo svolgimento degli eventi sportivi professionistici a porte chiuse. Per i tifosi che avevano già acquistato i biglietti, il Bari ha fatto sapere che il rimborso sarà automatico.

Bari-Catania a porte chiuse: il comunicato

SSC Bari comunica che la gara Bari-Catania, in programma domani sera, lunedì 26 ottobre, alle ore 21:00 sul terreno del San Nicola, si svolgerà senza la presenza di pubblico preso atto del nuovo DPCM pubblicato in data odierna, che all’art.1 comma 9 lettera e) recita: «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva».

Per chi avesse già provveduto ad acquistare un tagliando di accesso, si informa che le procedure di rimborso avverranno a cura di TicketOne in maniera automatica (senza necessità di alcuna richiesta), a partire dai prossimi giorni, con accredito sulla medesima carta utilizzata per l’acquisto.