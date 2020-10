Lo Stadio San Nicola pronto a riaccogliere i primi tifosi per Bari-Catania

Anche lo Stadio San Nicola di Bari si prepara a riaccogliere i primi tifosi così come consentito dalle disposizioni dell’articolo 1, comma 6, lettera e del Dpcm del 13 ottobre 2020, in linea con le raccomandazioni impartite dalla FIGC e Lega Italiana Calcio Professionistico.

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla SSC Bari: lo stadio dei galletti riaprirà al pubblico, seppur in forma ridotta in linea con le normative vigenti. Saranno resi disponibili 1000 posti, equamente divisi: 500 tagliandi saranno messi in vendita, 500 saranno invece riservati agli sponsor biancorossi. I tagliandi disponibili alla vendita potranno essere acquistati online esclusivamente dai titolari di abbonamento ’19-’20. La prevendita, esclusivamente in modalità PRINT@HOME (quindi con stampa cartacea del titolo d’accesso), sarà attiva da giovedì 22 ottobre, dalle ore 10:00 fino a inizio gara.

Aperta solo la Tribuna Ovest inferiore

Il settore disponibile sarà quello di Tribuna Ovest Inferiore e sarà possibile la scelta del posto da piantina su sport.ticketone.it. Dopo aver selezionato l’evento bisognerà fare clic sul tasto “sblocca evento” e gli abbonati dello scorso campionato potranno proseguire nell’acquisto solo dopo aver inserito il proprio numero personale di fan card.

Si potrà acquistare solo 1 (uno) biglietto per volta. La modalità prevista è home ticketing pertanto si riceverà via email, in formato pdf, il biglietto da stampare e da vidimare al tornello. È fondamentale stampare entrambi i fogli del biglietto ricevuto tramite mail in formato pdf, in quanto il secondo foglio riguarda un modulo di autocertificazione con contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità sull'emergenza sanitaria COVID-19, da compilare e firmare prima di recarsi allo stadio e consegnare durante l’ingresso allo stadio (è possibile stampare in b/n e non bisogna stampare fronte/retro); Per questa partita NON è consentito il CAMBIO UTILIZZATORE.