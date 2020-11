Bari-Catanzaro 1-0, le pagelle dei Galletti: Antenucci decisivo, Maita-De Risio padroni della mediana

A dispetto di un punteggio ristretto, il Bari è stato protagonista di una prestazione convincente nella vittoria ottenuta in casa contro il Catanzaro. La squadra di Auteri è riuscita a inficiare il piano tattico di Calabro e dei suoi senza concedere praticamente nulla. Pur non essendo incisivi come al solito in zona gol, i biancorossi sono poi riusciti a sbloccare il punteggio grazie all'ennesima prodezza di Antenucci.

I migliori Today

Maita 7: Partita maiuscola del centrocampista siciliano, vero e proprio accentratore di gioco, vicino al gol in un paio di occasioni ma non è fortunato. Lo avrebbe meritato.

De Risio 7: Grandissima sostanza da parte del mediano molisano che recupera una caterva di palloni e sfiora anche un bellissimo gol, evitato solo da un sorprendente riflesso di Branduani.

Antenucci 7: Nel primo tempo 'sonnecchia', nella ripresa centra la sua sesta marcatura stagionale in campionato con un pezzo di bravura. Peccato solo per l'esultanza polemica che poteva francamente essere evitata.

Citro 6,5: Entra in campo a freddo e ha un buon impatto sulla partita facendo finalmente vedere parte di quelle qualità che hanno convinto la dirigenza biancorossa a puntare su di lui.

I peggiori Today

D'Ursi 5,5: L'unica nota stonata nell'orchestra biancorossa. Non sembra avere l'incisività mostrata a inizio campionato, tutti lo aspettano, ma deve guardarsi dalla concorrenza di compagni di reparto in grande crescita.

Bari-Catanzaro 1-0: Pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6, Sabbione 6, Di Cesare 6; Ciofani 6, De Risio 7, Maita 7, D’Orazio 6 (58' Semenzato 6); Marras sv (22' Citro 6,5), Antenucci 7 (86' Bianco sv), D’Ursi 5,5 (58' Montalto 6). A disp.: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone, Lollo, Andreoni. All. Auteri 6,5.

CATANZARO (4-3-1-2): Branduani 6,5; Fazio 6, Contessa 5, Riccardi 5,5 (77' Curiale 5,5), Pinna 6; Risolo 5, Verna 5,5 (70' Corapi), Casoli 5; Carlini 6 (82' Baldassin sv); Di Massimo 5 (46' Garufo 5), Di Piazza 5 (70' Evacuo 5). A disp.: Iannì, Di Gennaro, Martinelli, Salines, Riggio, Evan’s, Altobelli. All. Calabro 5.

Arbitro: Zufferli di Udine

Note - ammoniti Risolo, Contessa, Corapi (C), D'Orazio, Celiento (B). Espulso Contessa (C) per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt - 4' st.