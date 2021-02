Bari-Cavese 1-1, le pagelle dei Galletti: D'Ursi evita il naufragio, Sabbione distratto

Delusione e scoramento sono i sentimenti prevalenti nella tifoseria del Bari a seguito del pareggio interno dei biancorossi contro la Cavese. La reazione dopo la figuraccia di Teramo non c'è stata, anzi, gli uomini di Auteri hanno rischiato persino di perderla alla fine (la traversa colpita da Scoppa in pieno recupero trema ancora...).

Dopo il triplice fischio il d.s. Romairone ha comunicato la scelta della società di portare in ritiro la squadra: "La partita l'avete vista tutti" il laconico commento del dirigente, che soltanto poche ore prima aveva detto di credere nei mezzi della squadra, a tal punto che essa non necessitasse di altri rinforzi oltre ai tre arrivati nel mercato di riparazione. Tra infortuni e prestazioni non all'altezza, tuttavia, il campo sembra aver smentito, se non in pieno, almeno in parte, quanto affermato in conferenza stampa.

I migliori Today

D'Ursi 6: Realizza di testa il gol del pareggio prendendo il tempo a Lancini ma fino a quel momento la sua prova offensiva era stata abbastanza fumosa.

Sarzi 6: In molti dopo il brutto spezzone di Teramo temevano il suo ingresso in campo, invece dal suo destro (non il suo piede) nasce il cross del pari di D'Ursi.

Di Cesare 6: Il migliore del reparto difensivo, l'unico che sembra metterci la giusta grinta e autorevolezza.

Frattali 6: Incolpevole in occasione del gol di Bubas, risponde presente a tutte le altre sollecitazioni degli ospiti.

I peggiori Today

Candellone 4,5: Nel primo tempo si fa fatica a scorgere la sua presenza in campo. Nella ripresa ci si accorge di lui soltanto quando sbaglia il controllo di un'azione che poteva portare i suoi alla vittoria.

Sabbione 5: Perde la marcatura su Bubas in occasione del gol del vantaggio della Cavese.

Marras 5: Senza Antenucci è lui la stella polare dell'attacco ma la sua prova è inconcludente e nervosa.

Maita 5: Non è ancora in condizione e si vede. Impiegato soprattutto per ritrovare la condizione.

Rolando 5,5: Incide nettamente meno rispetto alle due precedenti uscite ed esce acciaccato.

Citro 5: Dall'unico cambio offensivo a disposizione, peraltro con caratteristiche come le sue, ci si aspetta ben altro impatto.

Bari-Cavese 1-1: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Sabbione 5, Minelli 5,5 (68' Citro 5), Di Cesare 6; Ciofani 6, Maita 5 (55' Bianco 5), De Risio 6 (80' Lollo sv), Rolando 5,5 (55' Sarzi 6); Marras 5, Candellone 4,5, D’Ursi 6,5. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento. All. Auteri 5,5.

CAVESE (3-4-1-2): Kucich 6; Lancini 6, De Franco 6, Matino 6 (83' Marzupio sv); Natalucci 6, Montaperto 5,5 (63' Scoppa 6), Matera 6, Ricchi 6,5 (74' Semeraro 6); Lulli (74' De Marco 6); Bubas 6,5, Gerardi 6 (83' Calderini sv). A disp.: Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Gatto, Nunziante, Pompetti, Senesi. All. Campilongo 6,5

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Bianchini - D'Angelo

IV: Di Marco

Marcatori: 44' Bubas (C), 72' D'Ursi (B)

Note - ammoniti Lulli, Lancini, Gerardi (C), Marras, Di Cesare, Ciofani (B)