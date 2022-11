Il biancorosso Cheddira ai Mondiali: è tra i convocati del Marocco

L'attaccante biancorosso Walid Cheddira sarà al Mondiale in Qatar con la nazionale del Marocco. A dare l'annuncio della convocazione è stata la stessa Ssc Bari, che in un messaggio pubblicato sui suoi canali social ha fatto le sue congratulazioni a 'Walo'.

"L’attaccante Walid Cheddira - si legge - è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar (dal 20/11 al 18/12) e si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ dopo la sfida contro il Sudtirol. La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo. Congratulazioni e un grosso in bocca al lupo 'Walo'".