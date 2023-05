Bari, Valerio Di Cesare compie 40 anni: tanti auguri al condottiero biancorosso

Ricorrenza speciale in casa Bari: Valerio Di Cesare spegne 40 candeline. L'età, ad ogni modo, sembra essere un fatto meramente anagrafico per il capitano dei biancorossi, nato a Roma il 23 maggio 1983.

Alla sua età molti colleghi si godono già il meritato riposo, Di Cesare, invece, è ancora in prima linea a lottare per tenere vivo il sogno promozione agli occhi della tifoseria barese. Nonostante avesse già trascorso due stagioni nel capoluogo pugliese tra il 2015 e il 2017, il suo legame con la piazza biancorossa si è cementato dal 2018, anno in cui dopo il fallimento societario ha accettato di guidare la risalita dei Galletti dai polverosi campi del dilettantismo verso il professionismo.

Lo scorso anno un brutto infortunio ha fatto credere ai più che la sua carriera fosse giunta all'epilogo, invece, a tempo di record è riuscito a recuperare la forma contribuendo al ritorno in Serie B del Bari. Nell'arco di cinque stagioni, insieme ai suoi compagni, ha conquistato due promozioni, ha raggiunto le 200 presenze in biancorosso ed è diventato il difensore più prolifico della storia del club con 16 reti superando un totem con Giovanni Loseto.

In questa stagione, dopo il campionato di grandissimo spessore dello scorso anno, Mignani gli ha affidato ancora una volta le chiavi della difesa e Di Cesare ha risposto alla grande, confermandosi uno dei leader non solo della retroguardia ma dell'intero gruppo. Polito gli ha allungato il contratto di un'altra stagione e lui nel frattempo ha anche trovato il tempo di prendere l'abilitazione da direttore sportivo (segno che al futuro un po' ci pensa...).

Per come si esprime sul campo, dove all'esperienza del veterano abbina la voglia di un ragazzino che ha appena iniziato, potrebbe andare ancora avanti a lungo ma nel corso dell'annata il capitano ha più volte lasciato intendere che nonostante una scadenza allungata per un'ulteriore stagione, potrebbe anche decidere di smettere. Ogni discorso, però, sembra rimandato al termine del campionato: ora tutte le energie fisiche e mentali sono concentrate sui play-off che vedranno il Bari impegnato a partire dalle semifinali (29 maggio e 2 giugno) contro la vincente di Südtirol-Reggina. In palio c'è una posta troppo importante: rivedere il Bari in Serie A, un qualcosa che chiuderebbe finalmente il cerchio per il capitano di tante battaglie.

Tanti auguri Capitano!