SSC Bari, solo 4 positivi al covid: via libera agli allenamenti di gruppo

A un giorno dalla conclusione del ritiro di Lodrone di Storo, l'APSS concede il permesso per allenarsi collettivamente ai biancorossi

La situazione relativa ai contagi di covid-19 nel ritiro del Bari sembra ormai essere rientrata, nonostante vi siano alcuni calciatori ancora positivi. A comunicarlo è il club biancorosso, che ha informato del via libera da parte dell'APSS di Trento agli allenamenti di squadra.

A un giorno dalla conclusione del ritiro, dunque, Mignani e i calciatori disponibili potranno sfruttare il tempo che resta a dispozione per lavorare sulla tattica. Dopo il rientro a Bari la squadra avrà tre giorni di riposo e poi si ritroverà per proseguire la preparazione, nella speranza che i positivi rientrati ai rispettivi domicili in ambulanza si siano negativizzati e possano riprendere a lavorare.

"SSC Bari - si legge nella nota ufficiale del club - rende noto che, alla luce dei risultati dei nuovi cicli di tamponi effettuati, che hanno ridotto a 4 il numero complessivo dei calciatori positivi, l’APSS di Trento, prendendo atto dell'avvenuto contenimento del focolaio, ha concesso il via libera al gruppo squadra per la ripresa degli allenamenti collettivi".