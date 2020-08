Bari, la nuova stagione è alle porte: galletti in ritiro a Cascia dal 27 agosto all'8 settembre

In attesa che venga ufficializzato il passaggio di consegne tra Vivarini e Auteri, il Bari sa che inizierà a preparare la nuova stagione in ritiro a Cascia, in provincia di Perugia. Il club biancorosso ha infatti ufficializzato la sua presenza per svolgere il ritiro precampionato nella località umbra dal 27 agosto all’8 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sedute di allenamento - fa sapere il club - verranno svolte sul manto erboso del centro sportivo ’Magrelli Active’, mentre l’hotel ‘La Corte’ farà da quartier generale per i biancorossi. Ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. In vista della partenza da lunedì 24 agosto, la squadra inizierà il primo ciclo di tamponi e test sierologici e poi inizierà a svolgere le visite mediche e primi test atletici individuali. Tutte queste attività saranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra.