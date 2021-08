Bari, secca smentita di De Laurentiis sulla presunta trattativa per la cessione del club

Una nota della società allontana le voci di cessione. "Notizia destitituita di qualunque fondamento. Fake news atta a creare stupore in un momento dedicato alla costruzione della rosa per affrontare la prossima stagione"

Non trova alcuna conferma l'indiscrezione di una presunta trattativa con investitori di alto livello per la cessione della SSC Bari, rilanciata in giornata in una trasmissione radiofonica da Raffaele Auriemma, giornalista che segue da vicino gli affari della SSC Napoli.

La secca smentita è arrivata attraverso una nota stampa della SSC Bari, proprio da parte del patron biancorosso: "Il presidente Luigi De Laurentiis ha appreso con estremo stupore quanto dichiarato in radio dal Sig. Raffaele Auriemma in merito ad una presunta trattativa per la cessione della SSC Bari. La notizia, destituita di qualunque fondamento, stupisce per tempistica oltre che per inconsistenza; fake news di questo tipo non hanno altro scopo che il clamore, soprattutto in un momento in cui la nostra attenzione è totalmente rivolta alla costruzione di una squadra che possa affrontare al meglio l’imminente stagione sportiva".

Nessuna cessione societaria all'orizzonte, nonostante l'annunciata stretta da parte della federazione sulle multiproprietà, anzi, da parte della società un inequivocabile messaggio di impegno per affrontare al massimo delle possibilità l'imminente inizio del campionato di Serie C con l'obiettivo dichiarato della promozione in B.