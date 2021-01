Bari, tamponi negativi per tutti i tesserati ma c'è un calciatore in isolamento

Il primo gennaio il Bari si è ritrovato per ricominciare i lavori in vista della ripresa del campionato di Serie C, prevista per domenica 10 con la partita in casa contro la Turris. I biancorossi si sono sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi e in attesa dell'esito si sono allenati individualmente.

Questa mattina la SSC Bari ha reso noto l'esito dei test, risultati negativi per tutti. Ad ogni modo c'è una situazione che viene monitorata con attenzione, poiché un calciatore biancorosso del quale non è stata rivelata l'identità si trova precauzionalmente in isolamento domiciliare, in attesa di ulteriori verifiche.

"SSC Bari - si legge in una nota ufficiale della società - rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra hanno dato esito negativo. Si rimane in attesa di conoscere l’esito degli esami effettuati da un calciatore presso la sua residenza; al momento lo stesso rimane in isolamento domiciliare in attesa di potersi riunire al gruppo squadra".