Bari, clamoroso esonero per Massimo Carrera

Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo il pareggio in rimonta con il Palermo

Clamoroso esonero in casa Bari: dopo il 2-2 interno contro il Palermo la società biancorossa ha sollevato dall'incarico Massimo Carrera. Il tecnico che aveva preso il posto di Gaetano Auteri a inizio febbraio, paga i soli 18 punti in 12 partite e una gestione tecnica abbastanza confusionaria.

Da capire quali saranno le prossime mosse del club dei De Laurentiis: difficile ipotizzare l'ingaggio di un terzo allenatore, molto più probabile il ritorno di Gaetano Auteri, ancora sotto contratto.

"SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera".