Bari: esordio stagionale contro la Fidelis Andria in Coppa Italia di Serie C

I galletti debutteranno ufficialmente nella stagione 2021-2022 nel derby valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. In caso di passaggio del turno, un altro derby contro Virtus Francavilla o Taranto

Sarà un derby ad aprire ufficialmente la stagione 2021-2022 per il Bari: i galletti esordiranno sabato 21 agosto (orario da definire) al San Nicola contro la Fidelis Andria nel primo turno di Coppa Italia di Serie C.

I biancazzurri sono tornati in Serie C dopo il ripescaggio dovuto alle defezioni di altre società e sono stati inclusi nel Girone C di Serie C, insieme al Bari che affronteranno in questo primo assaggio della coppa nazionale di terza serie. Grande curiosità per l'esordio stagionale della squadra di Michele Mignani, ancora in attesa di ricevere ulteriori rinforzi per tentare l'assalto alla promozione.

In caso di passaggio del turno i biancorossi affronteranno, sempre al San Nicola, la vincente della sfida Virtus Francavilla - Taranto il prossimo 15 settembre. In giornata, intanto, la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi di Serie C.