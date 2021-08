Bari-Fidelis Andria, al San Nicola torna il pubblico: le modalità per accedere allo stadio

Lo Stadio San Nicola si prepara al debutto stagionale del Bari, previsto sabato 21 agosto nel derby di Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria.

Se la gara di coppa, antipasto del debutto in campionato del 29 agosto, per alcuni potrebbe risultare un intermezzo di poco conto, non è così poiché dopo una stagione e mezza di gare a porte chiuse nell'Astronave tornerà il pubblico. La SSC Bari, infatti, ha diramato prezzi e modalità d'accesso per assistere alla gara del primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Bari-Fidelis Andria: allo stadio solo col green pass

Com'era ampiamente stato anticipato l'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di green pass, o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara. Coloro che ne fossero sprovvisti non potranno avere accesso allo stadio pur avendo acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea e gli steward controlleranno la validità del green pass attraverso l'app «verifica C19».

Obbligatoria la mascherina negli spazi chiusi

Altra importante prescrizione imprescindibile per entrare allo stadio oltre al possesso di un documento d’identità e del biglietto nominativo/tessera, sarà il possesso di una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazi chiusi, o in caso di assembramento negli spazi all’aperto. Il club biancorosso invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo per facilitare le procedure di verifica.