Bari-Fidelis Andria, comunicato l'orario della sfida di Coppa Italia di Serie C

Il debutto in gare ufficiali dei biancorossi è in programma sabato 21 agosto alle 21:00 al San Nicola

Nonostante la richiesta di rinvio avanzata dagli avversari, ammessi alla Serie C soltanto pochi giorni fa, la Lega Pro ha confermato la data della partita del primo turno di Coppa Italia di Serie C tra Bari e Fidelis Andria: le due squadre si daranno appuntamento al San Nicola sabato 21 agosto alle 21:00.

La partita contro i federiciani segnerà il debutto in gare ufficiali per la compagine allenata da mister Mignani, una squadra che finora non è riuscita a giocare neanche una amichevole. Tutti i test match in programma durante il ritiro di Lodrone, infatti, sono stati annullati a causa del focolaio di covid scoppiato durante la prima parte della preparazione estiva.

La maggior parte delle attenzioni è inevitabilmente rivolta all'esordio in campionato del 29 agosto sul campo del Potenza, ma a questo punto l'impegno in casa con la Fidelis potrebbe costituire un utile banco di prova per capire a grandi linee a che punto è il gruppo biancorosso, sia dal punto di vista della forma fisica, sia per ciò che concerne l'assimilazione dei dettami del nuovo allenatore.