Finale playoff al San Nicola, l'attesa colora Bari di biancorosso: bandiere e striscioni sui balconi

E' un lungo weekend di attesa per i tifosi biancorossi, con gli occhi puntati alla finale playoff di domenica sera a San Nicola. Ieri il presidente, Luigi De Laurentiis, ha suonato la carica in vista del match contro il Cagliari: "Domenica il cinema San Nicola è esaurito", ha detto De Laurentiis, ricordando anche l'accoglienza piena di entusiasmo che i supporter hanno riservato in aeroporto alla squadra di rientro da Cagliari.

I tifosi credono al sogno della serie A: tra riti scaramantici e attesa, il pensiero non può che essere rivolto al grande appuntamento di domenica. Intanto, la città si colora di biancorosso: dal centro ai quartieri più periferici, le strade e i balconi dei palazzi si vestono di bandiere e striscioni per sostenere la squadra nell'impresa finale per la serie A.