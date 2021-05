Bari-Foggia 3-1, le pagelle: D'Ursi in forma smagliante, De Risio dà solidità a centrocampo

Nel derby vinto contro i rossoneri attaccanti in grande spolvero: Marras apre le marcature, il napoletano va a segno con una splendida doppietta. Antenucci non segna ma ispira.

Bella vittoria per il Bari nel decisivo derby del secondo turno playoff del girone contro il Foggia. Tre a uno il risultato per la squadra di Auteri, che ha legittimato il proprio successo chiudendo la prima frazione avanti di due reti in seguito agli acuti di Marras e D'Ursi.

Unico neo il calo di tensione che ha portato al gol di Di Jenno (non perfetti Ciofani e Semenzato), ad ogni modo la squadra di Auteri è stata subito pronta a soffocare il ritorno dei Satanelli grazie al gioiello di D'Ursi che ha definitivamente chiuso i conti.

I migliori Today

D'Ursi 7,5: Il destro dovrebbe essere il suo piede debole, eppure è proprio con quello che realizza una splendida doppietta. Un tiro al volo e uno a giro per spedire il Bari alla fase successiva dei playoff.

Marras 7: Ha il merito di sbloccare l'incontro con una bella giocata personale. Il suo gol dà entusiasmo e mette la partita sui binari giusti. Gran bel gesto la dedica a Minelli, costretto a saltare i playoff per problemi fisici.

De Risio 6,5: Autore di una prova solida, impreziosita dal lancio di 40 metri per Antenucci che dà il La al fondamentale raddoppio biancorosso.

Antenucci 6,5: Prova a impensierire Fumagalli in più di un'occasione, poi offre un perfetto assist al volo per il raddoppio di D'Ursi.

I peggiori Today

Semenzato 5,5: Si fa ammonire in maniera a dir poco discutibile. Non scala bene su Di Jenno in occasione del 2-1 del Foggia.

Ciofani: Poco efficace nella lettura dell'azione con cui rossoneri accorciano le distanze. Balde gli va via con troppa facilità e serve Di Jenno, libero di battere a rete.

Bari-Foggia 3-1: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ciofani 5,5, Sabbione 6, Di Cesare 6 (65' Perrotta 6); Rolando 6,5 (73' Andreoni 6), Maita 6 (74' Bianco 6), De Risio 6,5, Semenzato 5,5 (82' Sarzi sv); Marras 7, Antenucci 6,5, D’Ursi 7,5 (73' Lollo 6). A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Cianci, Candellone, Celiento, Mercurio, Mane. All. Auteri 6,5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 5,5; Salvi 5,5, Gavazzi 5 (62' Agostinone 5), Germinio 5; Kalombo 5,5, Vitale 5, Morrone 5 (46' Galeotafiore 5,5), Garofalo 5 (46' D'Andrea 5), Di Jenno 6 (74' Dell’Agnello sv); Curcio 5,5, Balde 5,5 (88' Pompa sv). A disp.: Di Stasio, Said, Moreschini, Dema, Iurato, Cardamone, Nivokazi. All. Marchionni 5,5.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Garzelli - Lattanzi

IV: Pascarella

Marcatori: 25' Marras (B), 39', 56' D'Ursi (B), 53' Di Jenno (F)

Note - ammoniti Semenzato, Rolando, Ciofani (B), Germinio, Agostinone, Salvi (F). Recupero: 1' p.t., 5' s.t.

Bari-Foggia 3-1: gli highlights della gara