Bari, l'amichevole con la Folgore Delfino Curi Pescara finisce 15-1

Secondo test del ritiro di Roccaraso per il Bari di Moreno Longo. I biancorossi questa volta hanno affrontato il Folgore Delfino Curi Pescara, compagine di Eccellenza abruzzese, superandolo col punteggio di 15-1.

L'undici schierato inizialmente dal tecnico biancorosso con Pissardo tra i pali, la difesa composta da Pucino, Vicari e Obaretin. Favasuli e Dorval sulle corsie esterne, Maiello e Benali in mezzo al campo, poi Sgarbi e Sibilli alle spalle di Scheidler, ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 6-1 con le reti di Favasuli (4', 21'), Dorval (7'), Sgarbi (24', 33'), Sibilli (38'), mentre per la Folgore è andato a segno Shyti. Da segnalare l'uscita di Sgarbi,

Nella ripresa Longo ha cambiato tutta la squadra (De Giosa, Matino, Astrologo, Zuzek, Oliveri, Lulic, Maita, Ricci, Bellomo, Manzari, Akpa-Chukwu, l'undici completo), facendo debuttare i nuovi acquisti Manzari e Oliveri. La seconda frazione si è chiusa con altre 9 reti dei biancorossi: poker per Akpa-Chukwu (48', 52', 56', 68'), tripletta per Manzari (53', 59', 72') e doppietta per Bellomo (74' e 79' rig.).

Ancora una buona prova di Favasuli e Sgarbi (da valutare le condizioni dopo il colpo preso alla caviglia che lo ha costretto ad uscire) Buon impatto per Akpa-Chukwu, entrato nel secondo tempo, autore di un poker, con un bottino personale che poteva essere ancora più ampio. Spunti positivi anche da parte di Oliveri e Manzari. Meno in palla rispetto alla scorsa partita Scheidler, apparso abbastanza compassato.