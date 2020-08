Bari, Giancarlo Romairone è il nuovo direttore sportivo dei galletti

Giancarlo Romairone è il nuovo direttore sportivo del Bari. Il club biancorosso ha dato l'annuncio ufficiale attraverso il proprio sito. "SSC Bari - si legge sul portale dei galletti - dà il benvenuto a Giancarlo Romairone, nuovo Direttore Sportivo dei biancorossi. Trovato l’accordo che legherà il dirigente genovese al club del presidente Luigi De Laurentiis fino al prossimo giugno 2022; nei prossimi giorni saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento.

Classe ’70, dopo un passato da attaccante, nel 2006 intraprende la carriera da dirigente; è stato direttore generale della sorprendente Pro Vercelli capace, nel 2012, di conquistare la promozione in Serie B dopo ben 64 anni di assenza. Dopo l’esperienza in Piemonte, ha lavorato per Spezia, Carpi e Chievo Verona. A Romairone il caldo benvenuto da parte di tutto il mondo biancorosso.



Il Presidente Luigi De Laurentiis intende inoltre ringraziare il DS Matteo Scala per quanto fatto in biancorosso in questi due anni di proficua collaborazione, esprimendo grande stima verso il dirigente genovese. A Scala un grosso in bocca al lupo insieme all’augurio di raggiungere presto nuovi e importanti traguardi".