Bari-Juve Stabia 2-0, le pagelle dei Galletti: Montalto trascina, eurogol di Antenucci

La reazione del Bari dopo la sconfitta nel derby è arrivata al San Nicola dove i biancorossi hanno sconfitto 2-0 l'ostica Juve Stabia. Pur non esprimendo il gioco dominante che vorrebbe Auteri, la compagine biancorossa è riuscita a capitalizzare al meglio due prodezze individuali come quelle di Montalto e Antenucci.

Ridurre tutto ai due gol, ad ogni modo, sarebbe ingeneroso poiché il Bari ha creato un buon numero di occasioni e il punteggio poteva essere più rotondo. Lo stesso mister, sottolineando la bontà della prestazione, ha comunque evidenziato la necessità di crescere ancora dal punto di vista fisico e nella coralità della manovra, step necessari per continuare a tenere testa a Ternana e Teramo.

I migliori Today

Montalto 7,5: Il migliore dei biancorossi. Trova il vantaggio e la sua seconda rete con la maglia del Bari grazie a una splendida punizione. Sfiora il gol in almeno altre due circostanze ma il premio di migliore in campo gli va riconosciuto per il merito di attirare su di sé le attenzioni dei centrali stabiesi, lasicando in questo modo più libertà a Marras e Antenucci.

Antenucci 7: Il gol del 2-0 è l'ennesima meraviglia di un attaccante splendido. Gioca più lontano del solito dalla porta ma trova sempre il modo di rendersi pericoloso. Esce per una botta che non dovrebbe essere nulla di grave.

Di Cesare 6,5: Torna al centro della difesa dopo diverse gare giocate sul centro-sinistra e lo fa nel migliore dei modi sfoderando una prestazione attenta e autoritaria.

I peggiori Today

Ciofani 5,5: Auteri nel post-gara si è lamentato del fatto che in alcune circostanze la squadra ha accompagnato poco la manovra offensiva. L'ex Frosinone ha mostrato una buona tenuta difensiva ma si è visto poche volte con cross e sovrapposizioni.

D'Ursi 5: Il mister gli concede gli ultimi 25 minuti di gara, lui ha un paio di occasioni in contropiede ma le spreca malamente suscitando le ire del tecnico.

Bari-Juve Stabia 2-0: Pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6, Di Cesare 6,5, Perrotta 6; Ciofani 5,5, Maita 6 (64' Lollo 6), Bianco 6, D’Orazio 6 (79' Semenzato sv), Marras (79' De Risio), Antenucci 7 (70' Citro sv), Montalto 7,5 (64' D’Ursi 5). A disp.: Liso, Marfella, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Sabbione, Candellone. All. Auteri 6.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei 6,5; Garattoni 6,5 (85' Mulè sv), Codromaz 6, Allievi 6, Rizzo 5,5; Scaccabarozzi 5,5, Berardocco 6 (80' Bentivegna sv), Mastalli 5,5; Orlando 5,5 (46' Vallocchia 6), Bubas 5,5 (46' Fantacci 6), Romero 5,5. A disp.: Lazzari, Maresca, Bovo, Guarracino, Volpicelli, Oliva. All. Padalino 6.

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Severino - Carrelli

IV: Cavaliere

Marcatori: 21' Montalto (B), 41' Antenucci (B)

Note - ammoniti Ciofani, Maita, De Risio (B), Scaccabarozzi (J). Recupero: 0' pt, 4' st.