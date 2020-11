Bari-Juve Stabia: un positivo anche tra le Vespe, cambia di nuovo l'orario della partita

In seguito all'accertamento di un caso di positività al Coronavirus-Covid-19 all'interno del gruppo squadra della Juve Stabia, la Lega Pro ha disposto che la gara valida per la 9a giornata del Girone C tra Bari e Juve Stabia, in programma allo stadio San Nicola domenica 8 novembre ’20, abbia inizio alle ore 17:30.