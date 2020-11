Bari-Juve Stabia, le probabili formazioni: Auteri verso la conferma del 3-4-3

La marcia di avvicinamento a Bari-Juve Stabia è stata più tortuosa del solito. Durante la settimana che ha preceduto la partita in programma oggi pomeriggio alle 17:30 al San Nicola entrambe le squadre hanno avuto a che fare con casi di covid tra i calciatori, fortunatamente con contagi circoscritti.

L'ultimo aggiornamento in casa biancorossa parla di un positivo in isolamento e di un altro positivo poi risultato negativo, in attesa del secondo tampone per l'eventuale via libera, mentre tra i campani era emersa una posività poche ore dopo la rifinitura. La partita, ad ogni modo, si giocherà contrariamente a gare come Bisceglie-Monopoli e Vibonese-Foggia, rinviate per dei veri e propri focolai sviluppatisi tra i tesserati.

In un momento in cui parlare di campo risulta molto complicato, la squadra di Auteri dovrà fare il possibile per assicurarsi una vittoria, utile sia a spazzar via le scorie del derby perso a Foggia, sia a tenere il passo della capolista Ternana che vola sulle ali dell'entusiasmo (ieri 0-5 alla Cavese, primato solitario nel Girone C con 21 punti, seppur con una partita in più.

Come arriva il Bari

Auteri recupera Simeri e De Risio, assenti nelle ultime uscite, ma deve rinunciare ad Andreoni (dovrebbe tornare disponibile tra una decina di giorni) e a Minelli (potrebbe essere uno dei positivi in isolamento, sebbene la società non abbia dato comunicazioni in merito). Nonostante si sia vociferato di un possibile cambio di modulo, l'allenatore siciliano non dovrebbe modificare l'assetto tattico dei suoi, confermando il 3-4-3: a protezione di Frattali, Celiento, Sabbione e Di Cesare, sulle fasce Ciofani a destra e D'Orazio a sinistra, in mezzo Maita e Bianco. In attacco sembra ancora una volta toccare al tridente composto da Marras, Antenucci e D'Ursi.

Come arriva la Juve Stabia

Padalino deve fare a meno degli indisponibili Cernigoi, Golfo, Lia, Russo, Troest. Il tecnico delle Vespe potrebbe schierare i suoi essenzialmente con due moduli, il 4-3-3 e il 3-4-3, anche se l'ipotesi più accreditata è quella della difesa a quattro.

Bari-Juve Stabia, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Bovo, Mastalli; Orlando, Romero, Bubas. All. Padalino

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Severino - Carrelli

IV: Cavaliere