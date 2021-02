Bari, c'è il nome per il sostituto di Auteri: è l'ex biancorosso Massimo Carrera

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'esonero per il tecnico siciliano. Al suo posto l'ex difensore che ha giocato a Bari dall'86 al '91 , reduce dalle esperienze alla guida di Spartak Mosca e AEK Atene

Il Bari sembra aver rotto gli indugi per ciò che concerne la situazione legata all'incarico di Gaetano Auteri. Com'era prevedibile, il tecnico della prima squadra va verso l'esonero dopo la sconfitta in casa con la Viterbese, ma soprattutto dopo aver raccolto appena un solo punto nelle ultime tre partite.

Le ultime indiscrezioni relative al probabile sostituto del tecnico siciliano portano al nome di Massimo Carrera, classe '64 che da calciatore ha vestito la maglia dei biancorossi per cinque stagioni dal 1986 al 1991, disputando tre campionati di B e 2 di A. Intrapresa la carriera da tecnico, dopo gli inizi con le giovanili della Juve, ha assaggiato la Serie A sostituendo lo squalificato Conte per 7 partite e poi è diventato tecnico dello Spartak Mosca, formazione russa che ha guidato per tre stagioni vincendo anche un campionato.

Dopo l'esperienza nella Premier League russa, Carrera è approdato all'AEK Atene conducendo la squadra greca al terzo posto nel 2019-2020, in questa stagione pur avendo portato i gialloneri alla fase a gironi di Europa League, è stato sollevato dall'incarico a causa dei risultati deludenti in campionato.

Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'esonero di Auteri e subito dopo dovrebbe arrivare quella dell'ingaggio di Carrera: le decisioni dovrebbero arrivare entro mercoledì, giorno in cui la squadra riprenderà ad allenarsi. L'accordo con il nuovo tecnico dovrebbe essere fino al termine della stagione e prevedere un rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.