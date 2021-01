Bari, Auteri ritrova Minelli: idoneità ok per il giovane difensore

Il 2021 si apre con una buona notizia in casa Bari: Alessandro Minelli potrà tornare ad allenarsi in gruppo con i compagni e sarà nuovamente a disposizione del tecnico Gaetano Auteri.

Il classe '99 circa due mesi fa si era dovuto fermare per la positività al covid che lo aveva costretto a un lungo periodo di isolamento e lontananza dal campo. Dopo essersi negativizzato, quando il rientro sembrava vicino, la visita di idoneità per il ritorno all'attività agonistica aveva evidenziato delle anomalie nel tracciato dell'elettrocardiogramma.

Una probabile conseguenza dell'infezione dovuta al covid ma che ha imposto lo stop di un altro mese in attesa di ulteriori accertamenti. Dopo aver svolto nuovi controlli a Torino presso le strutture della Juventus, proprietaria del cartellino, per Minelli è arrivato il via libera. In un certo senso si può dire che il primo rinforzo del mercato invernale (che si apre ufficialmente proprio oggi, 4 gennaio) dei biancorossi sia proprio il centrale difensivo nato a Monza.