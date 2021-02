Bari-Monopoli 1-0, le pagelle dei Galletti: Cianci subito decisivo, Lollo da rivedere

Il gol segnato all'82 da Pietro Cianci ha permesso al Bari di spuntarla nel derby con il Monopoli, valevole per la 25ª giornata di Serie C. La vittoria dei biancorossi, che hanno vissuto settimane difficili a seguito delle due sconfitte con Teramo e Viterbese e del pari con la Cavese, costati il posto ad Auteri, è stata importante e liberatoria ma per nulla semplice.

Ancora poco libera mentalmente e imballata per via del cambio di modulo, la compagine allenata da Massimo Carrera ha fatto abbastanza fatica a sviluppare il gioco e in alcuni momenti dell'incontro è sembrata soffrire l'aggressività del Monopoli. Fortunatamente per il Bari, lo 'spilungone' del Borgo Antico, arrivato nel mercato di gennaio, con un guizzo dei suoi ha risolto una partita che sembrava avviata sui binari del pareggio e che - pur con delle persistenti difficoltà legate all'infermeria - consentirà ai Galletti di preparare con più serenità la partita di domenica pomeriggio sul campo del Catania.

I migliori Today

Cianci 7: Appena 14 minuti dal suo ingresso in campo per coronare il suo sogno di fare gol con la squadra che tifa da bambino. Un colpo di testa in tuffo da vero opportunista su una topica del portiere del Monopoli che vale i tre punti. Non poteva immaginare esordio migliore.

D'Ursi 6,5: Tra primo e secondo tempo è il giocatore del Bari che prova più volte a impensierire la retroguardia biancoverde con le sue conclusioni. Prezioso anche nel lavoro senza palla. Sembra in crescita, anche sotto l'aspetto della personalità, sebbene in panchina non ci sia più il suo mentore Auteri.

De Risio 6,5: Prende il posto di Lollo dall'inizio della ripresa e conferisce maggiore sostanza alla mediana. Un suo lungo lancio dalla trequarti propizia l'uscita disastrosa di Satalino dalla quale nasce il gol di Cianci.

I peggiori Today

Lollo 5: Schierato titolare al posto di De Risio dopo essere tornato dalla squalifica, l'ex Venezia non gioca una buona partita sbagliando moltissimi appoggi e viene sostituito dopo soli 45'.

Candellone 5: Il ragazzo avrà delle indubbie capacità ma in questo momento fa un enorme fatica ad essere pericoloso.

Marras 5,5: Prova ad accendere la luce in attacco ma spesso risulta fumoso. Rimedia un cartellino giallo per simulazione che gli costa molto caro: salterà la trasferta di Catania per squalifica.

Bari-Monopoli 1-0: pagelle e tabellino

Bari (4-3-3): Frattali 6; Ciofani 6, Minelli 6, Perrotta 6, Sarzi 6 (75' Semenzato sv); Lollo 5 (46' De Risio 6,5), Bianco 5,5, Maita 5,5 (75' Mercurio sv); Marras 5,5, Candellone 5 (67' Cianci 7), D'Ursi 6,5. A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, De Risio, Celiento, Pinto, Colaci, Daugenti. All. Carrera 6.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino 4,5; Riggio 6, Bizzotto 6, Mercadante 6; Tazzer 6,5 (76' Viteritti sv), Piccinni 6 (83' Liviero sv), Vassallo 6 (65' Iuliano 6), Paolucci 6,5, Zambataro 6; Starita 6 (65' De Paoli 5,5), Soleri 5,5. A disp.: Oliveto, Taliento, Isacco, Alba, Nina, Guiebre, Basile. All. Scienza 6.

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Salama - Valente

IV: Arena

Marcatori: 82' Cianci (B)

Note - ammoniti Bizzotto, Paolucci, Iuliano (M), Minelli, Marras, De Risio (B). Recupero: - pt, 4' st.