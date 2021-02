Bari-Monopoli, le probabili formazioni: Carrera passa al 4-3-3, possibile debutto per Cianci

Il Derby del Mare contro i biancoverdi segnerà l'esordio in panchina del nuovo tecnico dei Galletti. Molto probabile il passaggio a un nuovo sistema di gioco. Possibile debutto per l'attaccante preso a gennaio

Così come avvenne nello scorso campionato, il Bari si prepara all'esordio del suo nuovo tecnico nel derby contro il Monopoli. Nella scorsa annata toccò a Vivarini prendere il posto di Cornacchini (1-1 al debutto), mentre questa volta sarà Massimo Carrera a subentrare all'esonerato Gaetano Auteri.

Il 'Derby del Mare' con i biancoverdi avrà il suo fischio d'inizio alle 20:30 al San Nicola. Ai biancorossi, che non vincono da tre turni (1 solo punto, frutto di un pari con la Cavese e due sconfitte con Teramo e Viterbese) è richiesta un'immediata reazione per riscavalcare l'Avellino che nello scorso turno, in cui i Galletti hanno riposato, si è portato al secondo posto a quota 44 in vantaggio di due punti sul Bari.

Non sarà semplice per più di un motivo: la squadra è alle prese con assenze pesanti, viene da un cambio in panchina e si trova ad affrontare pur sempre un derby in cui non ha mai vinto. Molto dipenderà dalle motivazioni che saprà dare Carrera, che del Bari è stato un pezzo importante per cinque anni della sua parabola da calciatore e in cui i tifosi ripongono tante speranze.

Come arriva il Bari

Alla sua prima da tecnico biancorosso, Carrera ritrova Lollo al rientro dalla squalifica e Cianci, torna a disposizione dopo aver smaltito il problema al piede che lo aveva fermato nelle tre precedenti uscite. Le note dolenti sono le assenze di Mirco Antenucci, Valerio Di Cesare, Marco Andreoni e Gabriele Rolando e Nicola Citro (operazione al ginocchio perfettamente riuscita, già iniziato il periodo di riabilitazione ndr) tutti out per problemi fisici, e di Alessio Sabbione squalificato. Il nuovo mister dovrebbe variare l'assetto tattico della squadra: le anticipazioni della vigilia parlano di un 4-3-3: linea difensiva composta da Ciofani, Minelli, Perrotta e Sarzi, a centrocampo Bianco, Maita e De Risio, mentre in attacco dovrebbero esserci Marras, Cianci e D'Ursi. Le uniche variazioni potrebbero essere Lollo per De Risio e Candellone per Cianci.

Come arriva il Monopoli

Anche Scienza è alle prese con diverse defezioni: al San Nicola non ci saranno Arena, Steau, Currarino, Spadoni, Nicoletti e Bunino. Il tecnico piemontese confermerà il suo 3-5-2 in cui davanti a Satalino dovrebbe agire il terzetto composto da Riggio, Bizzotto e Mercadante. A centrocampo i due esterni saranno Tazzer a destra e Zambataro sull'out opposto, mentre in mezzo dovrebbero agire Piccinni e Paolucci accanto al play Vassallo. In attacco la coppia prescelta dovrebbe essere quella composta da Soleri e Starita.

Bari-Monopoli, le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi; Bianco, Maita, De Risio; Marras, Cianci, D'Ursi. All. Carrera

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Zambataro; Soleri, Starita. All. Scienza

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Salama - Valente

IV: Arena

Diretta tv/streaming: Sky Primafila/Eleven Sports