Bari-Paganese 2-0, le pagelle dei Galletti: Bianco primo acuto in biancorosso, Mercurio promosso a pieni voti

I giudizi dei biancorossi dopo la partita vinta in casa contro la Paganese: per il centrocampista prima rete con la maglia del club pugliese in 77 presenze. Prima da titolare assolutamente positiva per il 2003 della Berretti

Il Bari ha ritrovato una vittoria che mancava da quattro turni battendo 2-0 la Paganese al San Nicola. Il successo della squadra di Carrera arriva in un momento delicato, in cui la squadra aveva perso punti e certezze sprofondando al quarto posto.

La vittoria di sabato pomeriggio contro gli Azzurrostellati deve dare ai biancorossi la carica giusta per affrontare le restanti cinque partite della stagione regolare e arrivare di slancio all'appuntamento con i playoff.

I migliori Today

Bianco 7: Primo gol in assoluto nelle sue due vite in biancorosso. Un tiro potente e rabbioso con cui scacciare le polemiche che spiana la strada al successo biancorosso.

Mercurio 6,5: Lanciato titolare a sorpresa, il classe 2003 che aveva già assaporato qualche scampolo di professionismo, dimostra di poter calcare il palcoscenico della Serie C, portando in dote freschezza atletica e mentale.

D'Ursi 6,5: Dal suo ingresso in campo si distingue come uno dei migliori. Impiega poco più di dieci minuti per far gol con un tiro secco sul bell'assist di De Risio, poi va vicino al raddoppio con un destro potente e ben indirizzato, neutralizzato da un reattivo Baiocco.

De Risio 6,5: Si dedica prevalentemente a compiti d'interdizione ma non disdegna qualche sortita offensiva come quella in cui offre l'assist per il 2-0 a D'Ursi.

I peggiori Today

Rolando 5,5: Proposto nella formazione titolare, l'esterno arrivato a gennaio dalla Reggina non riesce a incidere e guadagna un altro cartellino giallo per simulazione.

Marras 5,5: Continua il periodo non brillante del numero 10 biancorosso, quasi mai pericoloso in zona gol. Meglio quando si tratta di ispirare i compagni, ma da lui ci si aspetta più continuità nel corso della partita.

Semenzato 5,5: Pur contro un avversario non irresistibile non spinge quasi mai sulla corsia destra e spesso è impreciso negli appoggi.

Bari-Paganese 2-0: pagelle e tabellino

BARI (4-2-3-1): Frattali 6,5; Semenzato 5,5, Di Cesare 6, Minelli 6, Perrotta 6; De Risio 6,5, Bianco 7; Marras 5,5, Mercurio 6,5 (63' Cianci 5,5), Rolando 5,5 (46' D'Ursi 6,5); Antenucci 6 (63' Lollo 6). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Candellone, Pinto, Ferrante, Colaci, Manè. All. Carrera 6.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 6; Schiavino 5,5 (67' Cigagna 6), Sbampato 5,5, Sirignano (54' Mattia); Carotenuto 6, Onescu 5,5, Bramati 6 (67' Gaeta 5,5), Zanini 5,5, Squillace 5,5; Raffini 6 (76' Mendicino 5), Guadagni 5,5 (76' Diop sv). A disp.: Bovenzi, Fasan, Bonavolontà, Di Palma, Curci, Antezza, Volpicelli. All. Di Napoli 5,5.

Arbitro: Caldera di Como

Assistenti: Monaco - Dell'Arciprete

IV: Milone

Marcatori: 20' Bianco (B), 58' D'Ursi (B)

Note - ammoniti Sirignano, Raffini, Squillace (P), Rolando, Cianci (B). Recupero: - p.t., 5' s.t.

Bari-Paganese 2-0: gli highlights