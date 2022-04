Record di presenze al San Nicola per Bari-Palermo: lo spettacolo dei tifosi sugli spalti

L'entusiasmo dei tifosi biancorossi riempie il San Nicola. Nel 'B-Day', il giorno della festa per la promozione in serie B, sono stati complessivamente 25.872 i biglietti venduti per la gara con il Palermo (superando così il precedente record registrato per il derby con l'Andria, con 24.332 presenze).

Prima del fischio d'inizio, lo spettacolo sugli spalti con la speciale coreografia con migliaia di bandierine biancorosse, e l'inno del club "Bari grande amore", cantato da Sabino Bartoli.

L'elevato afflusso di spettatori si è tradotto, all'esterno, in lunghe code e attese ai varchi di ingresso.

A fine gara, dopo l'esizione live di Gaia Gentile, sarà il momento della premiazione della squadra con il presidente della Lega Pro Ghirelli, seguita dal giro di campo della squadra con la coppa. Successivamente, la festa si sposterà nel centro della città. A partire dalle 22.30-23, la squadra sfilerà in centro a bordo di un bus scoperto sul percorso del Gran premio di Bari, tra il lungomare e corso Vittorio Emanuele (in serata infatti è prevista anche la suggestiva gara 'in notturna' delle auto d'epoca). Attenzione, però: i tifosi che vorranno unirsi ai festeggiamenti dovranno raggiugere il centro a piedi, perché non sarà possibile accedere con le auto vista la presenza di aree transennate.