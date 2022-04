Parte da Bari la dodicesima edizione del 'Giro Handbike', in arrivo atleti da tutta Italia: tappa di quattro chilometri tra corso Vittorio Emanuele e lungomare

Parte da Bari domani, domenica 3 aprile, la dodicesima edizione del “Giro Handbike”, la manifestazione di settore leader in Europa dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia, aperta anche ad atleti normodotati. Saranno 63 gli iscritti provenienti da tutta l’Italia per partecipare a 'Bari pedala senza barriere', la prima delle sette tappe italiane della manifestazione, al via sul lungomare sud e su un tratto di corso Vittorio Emanuele, organizzata da SEO (Solutions&Events Organisation) in collaborazione con la scuola di ciclismo “Franco Ballerini”. Il punto di raduno degli atleti è in piazza del Ferrarese, alle ore 8.30, mentre alle ore 11 è fissata la partenza della gara in corrispondenza dei giardini Fabrizio De Andrè, sul lungomare di Crollalanza. Il percorso, lungo circa 4 chilometri, sarà ripetuto più volte con la formula “1 ora + giro”. Le categorie ammesse sono: Handbike maschile/Femminile: H1, H2, H3, H4, H5; Open Maschile/Femminile: H-Open 1, H-Open 2; Under 16 e Under 14 Maschile/femminile e categoria “T”. La fine della manifestazione sportiva è prevista intorno alle ore 12.30: la premiazione degli atleti si terrà in piazza del Ferrarese, alle ore 15.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati ieri a Palazzo di Città. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti quale città da cui prenderà il via la dodicesima edizione del Giro d’Italia Handbike, una disciplina sportiva che non solo si fonda sull’agonismo e le straordinarie capacità degli atleti ma che incarna perfettamente i valori di inclusione sociale e solidarietà che tutti gli sport portano con sé - ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Perciò ringrazio la Federazione ciclistica italiana per aver voluto puntare su Bari e il presidente della scuola di Ciclismo “Franco Ballerini”, Pino Marzano, che si occuperà assieme a loro dell’organizzazione della tappa. Negli anni abbiamo dimostrato di saper rispondere al meglio in occasione di grandi appuntamenti sportivi nazionali e sono sicuro che il calore dei baresi farà il resto, rendendo questo evento unico e speciale”.

“Finalmente stiamo tornando gradualmente a riassaporare l’atmosfera dei grandi eventi sportivi, che negli ultimi anni la città di Bari ha saputo ospitare nel migliore dei modi - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Questo sport, peraltro, sta crescendo molto e attira sempre più appassionati e spettatori. E per noi è motivo di grande soddisfazione poter accogliere la prima tappa del Giro d’Italia Handbike, la cui organizzazione è stata affidata nelle sapienti mani della scuola “Franco Ballerini”. Non ci resta che attendere il 3 aprile per salutare l’avvio della manifestazione e poter inaugurare un ricco ciclo di appuntamenti sportivi”.

“Bari Pedala e questa volta abbiamo voluto pedalare alla grandissima - ha evidenziato il presidente di SEO Fabio Pennella, che non è potuto intervenire in conferenza stampa - una macchina organizzativa di enormi proporzioni per una delle città più note ed ambite del Sud Italia, ma anche per via degli sforzi tecnici ed economici messi in campo tra i quali la diretta SKY sul canale BIKE CHANNEL. Tutto questo è stato possibile grazie ad un grande uomo che ha voluto essere pioniere di questa avventura, Giuseppe Marzano, che ha creduto in noi sin dal primo momento ed è assolutamente entusiasta di quanto è stato messo in campo”.

“Continua il salto di qualità della scuola di ciclismo “Franco Ballerini” - ha affermato Giuseppe Marzano -. Organizzare Bari Pedala senza barriere, prima tappa del Giro d’Italia Handbike, arricchisce ulteriormente la nostra esperienza. Ringrazio il comitato organizzatore della tappa, l’ASD SEO Solutions&Events Organization e il suo presidente Fabio Pennella per avermi dato la possibilità di far diventare Bari la prima città al Sud ad organizzare la tappa di apertura, un’emozione che spero si possa ripetere ogni anno”.

“Vorrei ringraziare gli organizzatori per aver scelto Bari come prima tappa della manifestazione anche perché, quando il ciclismo chiama, la Puglia risponde sempre - ha aggiunto Carmine Acquasanta -. Vorrei anche fare i complimenti a Pino Marzano: in Italia sono davvero pochissimi i centri allo stesso livello della scuola Franco Ballerini. Fa un lavoro straordinario che certamente troverà conferma anche in questa occasione”.

“Anche noi siamo molto orgogliosi che la prima tappa si svolga in Puglia - ha concluso Giuseppe Pinto -. Questo evento potrà avvicinare ancor di più tanti ragazzi che pian piano si stanno appassionando agli sport paralimpici. C’è ancora tanto da fare ma, grazie a persone come Pino Marzano, tanti giovani e adulti stanno riscoprendo la voglia di fare sport insieme, che è ciò che più conta”.

Le limitazioni al traffico

Queste le indicazioni diffuse dalla Polizia locale di Bari, che per domenica 3 aprile consiglia percorsi alternativi a quelli interessati dalla manifestazione.

• fino alle ore 14.30 è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati del tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

c. piazzale IV Novembre;

d. lung.re sen. A. Di Crollalanza;

e. piazza Eroi del Mare;

f. molo S. Nicola;

g. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

h. lung.re Imp. Augusto, tratto compreso tra via Genovese e piazzale IV Novembre;



• dalle ore 09.00 alle ore 13.00 è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

c. piazzale IV Novembre;

d. lung.re sen. A. Di Crollalanza;

e. piazza Eroi del Mare;

f. molo S. Nicola;

g. lung.re N. Sauro, compresa la piazzetta racchiusa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

h. lung.re Imp. Augusto, tratto compreso tra via Genovese e piazzale IV Novembre

è altresì istituito il “DIVIETO DI FERMATA” e lo spostamento delle postazioni dei cassonetti Amiu R.S.U. sulle seguenti strade e piazze:

a. via A. da Bari, lato destro, tratto compreso tra l’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II ed il civico 7;

b. via Melo, lato destro, tratto compreso tra il civico 8/B e l’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II;

c. via Fiorese, lato destro, tratto di circa 10 mt, a partire dalla Camera di Commercio in direzione c.so Cavour;

d. piazza Eroi del Mare, ambo i lati, tratto compreso tra il prolungamento di via G. Bozzi e lungomare sen. A. Di Crollalanza.