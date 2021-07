Bari, al via i test atletici prima della partenza per il ritiro. Ufficiale il rinnovo di Di Cesare

La squadra biancorossa si ritroverà oggi pomeriggio per svolgere esercitazioni individuali come da protocollo e domenica partirà alla volta del Trentino. Continua il matrimonio con il capitano che ha rinnovato fino al 2022

Oggi pomeriggio alle 18:30 presso il centro Allievi della Guardia di Finanza, il Bari si ritroverà per sostenere i primi test atletici della nuova stagione che precederanno la partenza per il ritiro di Lodrone di Storo, previsto dal 18 al 31 luglio.

Sostenuto il primo ciclo di esami sierologici e tamponi, la truppa biancorossa, fino all'esito del secondo ciclo di tamponi in programma sabato, sosterrà soltanto sedute individuali come previsto dal protocollo sanitario in vigore, poi domenica partirà alla volta del Trentino dove oltre a sudare agli ordini di mister Mignani, giocherà tre partite amichevoli (contro i dilettanti della Settaurense, l'Hellas Verona Primavera e il Legnago).

Farà parte del gruppo anche Valerio Di Cesare: il 38enne capitano dei galletti ha allungato il suo contratto fino al 30 giugno 2022. "Ti ho scelto per la prima volta 5 anni fa e continuo a sceglierti ora, con obiettivi diversi nei vari anni ma sempre con lo stesso credo, la stessa convinzione, lo stesso amore, la stessa passione e soprattutto la stessa speranza. E che sia l’anno giusto" ha scritto su Instagram l'esperto difensore. Ceduto Samuele Neglia, accasatosi a titolo definitivo alla Reggiana.

Bari, i convocati di Mignani per il pre-ritiro

Contestualmente, la società biancorossa ha diramato anche la lista dei convocati per il pre-ritiro.

Portieri: FRATTALI, LISO, MARFELLA, PLITKO

Difensori: BERRA, CELIENTO, CORSINELLI, DI CESARE, MANE, NANNINI, PERROTTA, SABBIONE, SEMENZATO

Centrocampisti: BIANCO, BOLZONI, D’ERRICO, DE RISIO, HAMLILI, LOLLO, MAITA, SCAVONE, STASI

Attaccanti: ANTENUCCI, CITRO, MARRAS, MERCURIO, SIMERI, TERRANI