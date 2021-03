Bari-Potenza 0-2, le pagelle dei Galletti: Antenucci impreciso, Marras da incubo

È arrivata la prima sconfitta per Massimo Carrera da quando è alla guida del Bari. L'ex Spartak Mosca e AEK Atene ha conosciuto il suo primo dispiacere sulla panchina biancorossa in casa contro il Potenza. L'avvertimento a non sottovalutare i lucani non è servito, anche se il risultato è stato determinato da alcuni fattori determinanti.

Non si può non citare l'errore arbitrale del primo tempocon l'assegnazione di un rigore a dir poco generoso. Il Bari poi ci ha messo del suo con una reazione più nervosa che lucida, forse frutto della stanchezza di una formazione riproposta integralmente com'era andata in campo in casa della Juve Stabia.

Un brutto ko da archiviare subito, specialmente in vista della trasferta di sabato sul campo della Ternana, dove servirà una partita di ben altra levatura per evitare brutte figure.

I migliori Today

Rolando 6,5: Il suo ingresso a partita in corso lascia qualche rimpianto, poiché è sembrato l'unico in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica contro la difesa schierata del Potenza. Forse poteva essere impiegato dall'inizio per far rifiatare qualche giocatore stanco dopo i tanti impegni ravvicinati.

Frattali 6: Poco da fare sui due gol, sui quali non ha colpe. Evita che il passivo possa farsi più pesante con un paio di interventi importanti.

I peggiori Today

Marras 5: Poco concreto nelle giocate, molto nervoso. A tal punto che rimedia un primo giallo per proteste. Nei minuti di recupero, fallo di frustrazione e secondo giallo: a Terni non ci sarà per squalifica. Inizia a non essere più scusabile, visto che non è la prima volta che incappa in comportamenti simili.

Antenucci 5,5: L'unico dei biancorossi a provare a impensierire concretamente la retroguardia avversaria ma sul suo giudizio pesa tremendamente il gol sbagliato a pochi passi dalla linea di porta, che poteva riaprire la partita.

Cianci 5,5: Impegno e generosità contro la sua ex squadra non mancano ma non è la sua giornata migliore e lo si capisce ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Forse c'è anche un po' di stanchezza.

Minelli 5,5: Troppo statico in occasione del raddoppio. Passo indietro rispetto alle precedenti uscite.

Bari-Potenza 0-2: il tabellino

BARI (4-2-3-1): Frattali 6; Celiento 5,5, Minelli 5,5, Perrotta 5,5, Sarzi 5,5; Lollo 5,5 (69' Bianco 5,5), De Risio 5,5; Marras 5, Antenucci 5,5, D’Ursi 5,5 (58' Rolando); Cianci 5,5. A disp.: Marfella, Fiory, Di Cesare, Dargenio, Rutigliano, Candellone, Pinto, Colaci, Semenzato, Mercurio. All. Carrera 5,5.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone 7,5; Coccia 6, Di Somma 6, Gigli 6, Sepe 6; Zampa 6, Bucolo 6,5, Coppola 6 (48' Sandri 6); Di Livio 6 (75' Volpe sv); Baclet 7,5 (61' Salvemini 6), Mazzeo 6,5 (75' Conson sv). A disp.: Santopadre, Noce, Panico, Romero, Lauro, Nigro, Fontana, Cavaliere. All. Gallo 7.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Pellino - Fine

IV: Turrini

Marcatori: 10' rig., 34' Baclet (P)

Note - ammoniti Di Somma (P), Celiento, Marras (B). Espulso Marras (B) per doppia ammonizione. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.