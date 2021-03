Bari-Potenza, le probabili formazioni: Carrera verso la conferma dell'undici anti-Juve Stabia

Il tecnico biancorosso recupera Bianco dalla squalifica ma dovrebbe mandare in campo la stessa formazione titolare che ha vinto la partita in casa delle Vespe

Dopo il successo esterno contro la Juve Stabia, coinciso con il quarto risultato positivo (tre vittorie e un pareggio) ottenuto dall'arrivo in panchina di Massimo Carrera, il Bari è pronto ad ospitare il Potenza nel match valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie C, in programma allo stadio San Nicola alle 17:30.

Distante 10 punti dalla Ternana che occupa il primo posto (ma deve recuperare la partita casalinga con la Cavese), e in ritardo di un punto rispetto all'Avellino secondo, il Bari si vedrà ancora una volta costretto a scendere in campo con la vittoria come unico obiettivo. "Proviamo a vincerle tutte" ha detto Carrera nella conferenza stampa della vigilia, ribadendo che la squadra "ha il dovere di crederci fino alla fine".

L'avversario di turno sarà la formazione lucana, attualmente sedicesima in zona playout con 24 punti. Un opponente più debole sulla carta e tutt'altra squadra rispetto a quella dello scorso campionato, ma che come ha ribadito il tecnico biancorosso non va in alcun modo sottovalutato.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai lucani Carrera ritrova Bianco a cui è stata ridotta la squalifica ma dovrà ugualmente fare a meno di Maita, che ha ancora un turno da scontare, e di Sabbione che sta meglio ma non è stato convocato per precauzione dopo aver smaltito il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori con la Juve Stabia. Mancheranno anche Andreoni, Ciofani e il lungodegente Citro. Convocati anche cinque ragazzi della Berretti: Christian Colaci (difensore esterno ’03), Giuseppe Dargenio (centrocampista ’03), Giovanni Mercurio (attaccante ’03), Alessandro Pinto (difensore '02) e Josè Ferney Rutigliano Ferrante (esterno sinistro ’03).

Come arriva il Potenza

L'ex compagno di Carrera all'Atalanta, Fabio Gallo, dovrebbe disporre i suoi adottando il modulo 4-3-1-2. In difesa, a protezione del portiere Marcone, la linea dovrebbe essere composta da Coccia a destra, Di Somma e Gigli al centro e Panico a sinistra. I tre di centrocampo dovrebbero essere Zampa, Bucolo come vertice basso e Coppola. Di Livio agirà da trequartista alle spalle del duo d'attacco composto da Baclet e Mazzeo.

Bari-Potenza, le probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Minelli, Perrotta, Sarzi; Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci. All. Carrera

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; Zampa, Bucolo, Coppola; Di Livio; Baclet, Mazzeo. All. Gallo

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Pellino - Fine

IV: Turrini

Diretta tv - streaming: Sky Primafila / Eleven Sport

Fischio d'inizio: ore 17:30