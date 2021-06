Bari: comunicata la risoluzione del contratto con mister Gaetano Auteri

Presentato il nuovo allenatore Michele Mignani, il Bari ha comunicato la rescissione con mister Gaetano Auteri che ha guidato i biancorossi nella passata stagione ad eccezione delle 12 partite in cui era stato sostituito da Massimo Carrera.

Concluso il campionato al quarto posto, il tecnico di Floridia, che era legato ai Galletti da un altro anno di contratto, ha visto concludersi il suo percorso in Puglia al primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Per Auteri, che dovrebbe aver percepito una buonuscita attorno al 10% del suo ingaggio, pare essere pronta la panchina del Pescara (e non si può ancora da escludere che possa ritrovare il Bari da avversario, utto dipenderà dalla composizione dei gironi) appena retrocesso in Serie C.