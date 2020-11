Il Bari annuncia la rescissione con Vivarini e il suo staff

Vincenzo Vivarini si separa ufficialmente dal Bari. Lo ha annunciato il club biancorosso, comunicando la rescissione consensuale del contratto con l'allenatore che nello scorso campionato ha guidato i Galletti dalla 6ª giornata di Serie C alla finale playoff persa con la Reggiana.

Il tecnico abruzzese e il suo staff, che erano sotto contratto per un'altra stagione con il club di via Torrebella, sono pronti ad una nuova avventura nel campionato cadetto: Vivarini prenderà il posto dell'esonerato Bruno Tedino alla guida della Virtus Entella, club che lo aveva già cercato nel corso dell'estate.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - rende noto che mister Vincenzo Vivarini e i suoi collaboratori Andrea Milani e Antonio Del Fosco, rispettivamente vice-allenatore e preparatore atletico durante la gestione del tecnico abruzzese, hanno esercitato il diritto di recesso dal contratto in essere con il Club biancorosso, interrompendo così il rapporto di lavoro.

A mister Vivarini ed ai suoi collaboratori vanno i ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida dei biancorossi, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".