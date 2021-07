Bari, aspettando il mercato è tempo di rinnovi: dopo Frattali firma anche Antenucci

Il tribolato ritiro di Lodrone di Storo è quasi giunto al termine, ancora poche ore e il Bari farà ritorno a casa per continuare a svolgere la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione.

Nell'attesa che il calciomercato dei biancorossi (al momento molto legato alle uscite dei calciatori non funzionali al progetto tecnico di Mignani e Polito) decolli, la società ha annunciato due rinnovi contrattuali importanti: dopo il portiere Pierluigi Frattali, anche Mirco Antenucci ha firmato l'estensione del suo accordo fino al 2023.

"Dopo due anni a Bari, per me è un piacere e un onore poter continuare a difendere questa maglia e questi colori, continuando a lavorare con tutte le persone che sono qui, che per me sono come una famiglia - ha dichiarato il portiere -. Mi sento trattato come figlio, un fratello; orgoglioso di poter continuare assieme. Felice della proposta della Società, spero di poter rimanere a lungo, magari in categorie superiori".

Gli fa eco il bomber molisano, autore di 38 reti in 70 presenze, con un post su Instagram: "Felice ed orgoglioso di prolungare questa avventura biancorossa. In testa c’è un solo unico grande obiettivo da continuare ad inseguire con la tenacia e il duro lavoro. Con la stessa passione e lo stesso entusiasmo di sempre. Con la stessa voglia matta di esultare tutti insieme e condividere un cammino fantastico. Sempre Forza Bari!!!".