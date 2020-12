Bari, la ripresa degli allenamenti è fissata per Capodanno

Archiviato il pareggio sul campo del Palermo che ha concluso il 2020 facendo sfumare la possibilità di accorciare fino a -4 sulla Ternana, i calciatori del Bari si stanno godendo il meritato riposo della sosta natalizia che durerà fino al 9 gennaio.

I Galletti, che anche durante le feste hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, torneranno ad allenarsi già da venerdì 1° gennaio 2021. In quella data la squadra si ritroverà agli ordini di mister Auteri e si sottoporrà a un nuovo ciclo di tamponi volto ad accertare eventuali positività al covid. In attesa dell'esito dei test i componenti della rosa lavoreranno individualmente, una volta ottenuti i risultati, invece, potranno eventualmente tornare ad allenarsi in gruppo.

Nel mirino dei biancorossi c'è la partita interna con la Turris del 10 gennaio valevole per la 18ª giornata di campionato, un match in cui il Bari è chiamato assolutamente a non compiere ulteriori passi falsi e a iniziare bene il nuovo anno con l'obiettivo di colmare il gap con la Ternana. Dal 4 gennaio, inoltre, avrà ufficialmente inizio il calciomercato, un'opportunità per migliorare la rosa a disposizione del tecnico ma anche una fonte di distrazione per i calciatori interessati dalle trattative.