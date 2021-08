Bari, ricomincia la preparazione: in attesa dei nuovi tamponi, previsti allenamenti individuali

La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio, mentre domani è in programma una doppia seduta di lavoro. I calciatori che si sono negativizzati attendono il via libera dai medici per tornare ad allenarsi. Atteso l'annuncio di Mazzotta