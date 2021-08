Bari: c'è l'ok per gli allenamenti in gruppo. Sorpresa Osmanovski al San Nicola

Il numero dei positivi al covid si è ridotto a un solo calciatore, via libera alle sedute collettive. Sorpresa allo stadio: l'ex Yksel Osmanovski in visita alla sua vecchia squadra

Buone notizie per il Bari di mister Michele Mignani: dopo l'esito dell'ultimo ciclo di tamponi la squadra può riprendere gli allenamenti collettivi. Attualmente il conto dei positivi è di un solo calciatore, mentre gli altri si sono negativizzati.

In attesa di avere novità sul mercato (manca ormai solo l'ufficialità per l'annuncio dell'esterno sinistro Antonio Mazzotta) e sulle nuove divise (che dovrebbero essere presentate nel corso della settimana), il club biancorosso ha ricevuto una visita inattesa: al San Nicola ha fatto capolino un visibilmente emozionato Yksel Osmanovski, ex calciatore svedese che ha vestito la maglia dei galletti per tre campionati di Serie A, dal 1998 al 2001.