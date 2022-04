Il Bari in serie B, esplode la gioia in centro: cori, canti e bandiere biancorosse per festeggiare la promozione

Cori, canti e caroselli: in tanti si sono riversati in corso Vittorio Emanuele e nelle strade del Murattiano per festeggiare la vittoria in trasferta a Latina, che vale ai biancorossi la promozione tra i cadetti con tre giornate d'anticipo