Bari in serie B, la gioia di Decaro e il ricordo dell'estate 2018: "Ci facemmo una promessa, oggi festeggiamo"

Il Bari ritorna in serie B. Con la vittoria di oggi a Latina, i galletti, dopo quattro anni, festeggiano la promozione con tre giornate d'anticipo. Un traguardo inseguito e fortemente atteso dai tifosi, che finalmente vedono i biancorossi riabbracciare il campionato cadetto. Mentre l'esultanza esplode al Francioni e al San Nicola (dove sono stati allestiti dei maxischermi per seguire la gara), a festeggiare è anche, con un post su Fb, il sindaco Antonio Decaro, che ricorda quell'incontro con i tifosi al Della Vittoria nei giorni bui del fallimento del club.

VIDEO: L'ESULTANZA DEI TIFOSI AL SAN NICOLA

"Era l’estate del 2018. Il Bari era fallito e non sapevamo nemmeno se saremmo ripartiti dalla serie D. Eppure, in un pomeriggio afoso, ci ritrovammo in tanti nella curva nord dello Stadio della Vittoria. Ci guardammo negli occhi e ci facemmo una promessa: quella non sarebbe stata la fine del Bari, ma l’inizio di un nuovo cammino. Oggi festeggiamo, perché dopo 4 anni siamo tornati nel calcio che conta, con sacrificio e passione. Ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Il cammino continua. Il meglio deve ancora venire".

(foto Fb Antonio Decaro)