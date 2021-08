Calendario Serie C 2021-2022: le partite del Bari giornata per giornata

Sorteggiati i calendari dei tre gironi. L'avventura dei biancorossi, inclusi nel Girone C, inizia in trasferta sul campo del Potenza. Esordio in casa col nepromosso Monterosi. Primo derby col Monopoli, poi Foggia, Virtus Francavilla, Fidelis Andia e Taranto

Giornata frenetica per la Lega Pro che oltre a comunicare la composizione dei raggruppamenti e le date di Coppa Italia di Serie C, ha sorteggiato i calendari dei tre gironi di Serie C.

Per il Bari, incluso nel Girone C (QUI IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE), il campionato inizierà in trasferta, sul campo del Potenza. L'esordio in casa per gli uomini di Mignani avverrà il 5 settembre, quando al San Nicola arriverà il neopromosso Monterosi Tuscia. Alla terza il Bari tornerà al Viviani per sfidare il Picerno e poi giocherà ancora in trasferta sul campo del Catania. Dopo la visita al Massimino i biancorossi torneranno al San Nicola per affrontare la Paganese ma appena tre giorni dopo voleranno nuovamente in Sicilia sul campo del Messina.

Primo derby alla settima giornata, in casa contro il Monopoli. Poi in serie Bari-Foggia e Virtus Francavilla-Bari alla decima e all'undicesima, a precedere le gare con Catanzaro (in casa) e Juve Stabia (a Castellammare). Ancora derby con la Fidelis Andria (in trasferta) alla quindicesima, e alla diciottesima contro il Taranto (una stracittadina che manca da 28 anni, precisamente dalla stagione 1992-1993 in Serie B). Tra i due derby, l'Avellino al Partenio alla diciassettesima, e dopo il Palermo al Barbera, penultimo impegno prima della sosta invernale.

Serie C: Girone C il calendario del Bari (download)

1ª giornata

29/08 Potenza-Bari 22/12

2ª giornata

5/09 Bari-Monterosa 9/01

3ª giornata

12/09 Picerno-Bari 16/01

4ª giornata

19/09 Catania-Bari 23/01

5ª giornata

26/09 Bari-Paganese 30/01

6ª giornata

29/09 ACR Messina-Bari 6/02

7ª giornata

3/10 Bari-Monopoli 13/02

8ª giornata

10/10 Bari-Turris 16/02

9ª giornata

17/10 Campobasso-Bari 20/02

10ª giornata

20/10 Bari-Foggia 27/02

11ª giornata

24/10 Virtus Francavilla-Bari 6/03

12ª giornata

31/10 Bari-Catanzaro 13/03

13ª giornata

7/11 Juve Stabia-Bari 16/03

14ª giornata

14/11 Bari-Vibonese 20/03

15ª giornata

21/11 Fidelis Andria-Bari 27/03

16ª giornata

28/11 Bari-Latina 3/04

17ª giornata

5/12 Avellino-Bari 10/04

18ª giornata

12/12 Bari-Taranto 15/04

19ª giornata

19/12 Palermo-Bari 24/04