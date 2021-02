Bari, squadra in ritiro dopo il pareggio interno con la Cavese

Doveva essere la partita della reazione dopo il brutto passo falso di Teramo e invece, pareggiando contro la Cavese, il Bari ha prolungato il suo momento di difficoltà nel campionato di Serie C. La formazione biancorossa, al secondo posto in classifica, è prima passata in svantaggio e poi ha raddrizzato le sorti del match ma pur affrontando il fanalino di coda del campionato non è riuscita a ottenere i tre punti che sarebbero stati ancora più importanti del solito, visto il pareggio della Ternana a Palermo. Bocche cucite dopo il triplice fischio. Ora la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi come comunicato dalla società. Per il momento la posizione di Auteri non sembra a rischio.