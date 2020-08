Bari, striscione dei tifosi fuori dallo stadio: la piazza chiede chiarezza

Dopo la delusione della finale playoff di Serie C persa contro la Reggiana, il futuro del Bari è ancora tutto da decifrare. La dirigenza biancorossa deve sciogliere le riserve sull'eventuale conferma di direttore sportivo e allenatore: all'inizio della prossima settimana è previsto un incontro tra il presidente Luigi De Laurentiis e il ds Matteo Scala.

Da questa riunione, molto probabilmente si capirà quale indirizzo prenderà la nuova stagione dei galletti con l'eventuale conferma o separazione da Scala e Vivarini. Le tempistiche piuttosto lunghe con cui si sta muovendo la società (che ha atteso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli) hanno lievemente indispettito i tifosi del Bari i quali hanno affisso uno striscione fuori dal San Nicola, che vale come monito per la dirigenza: "Programmazione, rispetto e patti chiari, secondi a nessuno, noi siamo Bari". Un eloquente invito a rendere pubblici quali sono i programmi per la squadra e soprattutto a prendere decisioni senza aspettare oltre.