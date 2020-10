Bari-Teramo 1-1, le pagelle dei galletti: Celiento salva il risultato, Marras spreca

Il Bari non è riuscito a bissare la vittoria ottenuta al debutto in campionato: il sodalizio biancorosso è stato fermato sull'1-1 in casa dal Teramo nell'incontro valevole per il secondo turno del Girone C di Serie C.

Colpiti a freddo dopo neanche due minuti dal destro di Bombagi, i ragazzi di Auteri sono riusciti ad ottenere il gol del pareggio a metà ripresa ma prima e dopo la rete che ha ristabilito l'equilibrio hanno avuto delle grandi occasioni per colpire non sfruttate.

I migliori Today

Celiento 6,5: Il migliore dei biancorossi. Non solo segna la rete che vale il pareggio (pochi minuti prima era andato ancora vicino al gol con una rovesciata) ma subisce poco anche in difesa dove scivola senza problemi dal ruolo di terzo centrale a quello di terzino destro. Partita dopo partita, si capisce perché Auteri abbia insistito tanto per averlo.

Maita 6,5: Già a Ferrara aveva disputato una partita davvero convincente. L'arrivo di Auteri, suo mentore a Catanzaro, sembra averlo aiutato a crescere soprattutto sotto l'aspetto della personalità.

Lollo 6,5: Il nuovo acquisto biancorosso debutta all'inizio del secondo tempo con i suoi sotto nel punteggio. Il suo apporto, soprattutto a livello fisico e nel portare l'aggressione nella trequarti di campo avversaria è immediatamente tangibile.

I peggiori Today

Bianco 5,5: Giornata no per il centrocampista campano, apparso meno brillante e abbastanza impreciso rispetto alle ultime uscite.

Corsinelli 5: Sull'out mancino non rende come quando gioca a destra. Spesso manca nell'accompagnamento dell'azione offensiva e viene sostituito dopo un tempo.

Marras 5,5: Ha il merito di offrire a Celiento l'assist per l'1-1 ma qualche minuto più tardi, per un leziosismo di troppo, spreca la colossale occasione per pontare in vantaggio i suoi.

Frattali 5,5: Forse poteva fare qualcosa in più sul tiro da lontano di Bombagi (non è sembrato piazzato particolarmente bene) ma a sua parziale discolpa va detto che il fantasista degli abruzzesi ha avuto modo di calciare indisturbato.

Pagelle e tabellino di Bari-Teramo 1-1

BARI (3-4-3): Frattali 5,5; Celiento 6,5, Sabbione 6, Di Cesare 6, Ciofani 6, Maita 6,5 (80' De Risio sv), Bianco 5,5 (63' Candellone 5,5), Corsinelli 5 (Lollo 6,5), Marras 5,5, Antenucci 6, D’Ursi 6 (80' Semenzato sv). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Esposito, Minelli. All. Auteri

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Piacentini, Diakité, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari (82' Viero), Bombagi, Costa Ferreira (62' Di Francesco); Pinzauti. A disp.: Valentini, Trasciani, Celentano, Birligea, Lotti. All. Paci

Arbitro: Bitonti di Bologna

Assistenti: Lattanzi/Valletta

IV: Robilotta

Marcatori: 2' Bombagi (T), 63' Celiento (B)

Note - ammoniti Ilari, Viero (T), Lollo, Ciofani (B). Recupero: - p.t., 4' s.t.