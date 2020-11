Bari-Ternana 1-3, le pagelle dei Galletti: Frattali e Perrotta pasticciano, Marras tra i pochi a salvarsi

Prova deludente dei biancorossi, sconfitti nettamente in casa dalla Ternana. La sfida del San Nicola ha evidenziato che al momento tra i biancorossi e le Fere, ritenute la principale concorrente per la promozione diretta in B, esiste un divario abbastanza importante che renderà molto difficile l'inseguimento in classifica da parte degli uomini di Auteri.

I migliori Today

Marras 6.5: Il migliore tra i biancorossi, si muove tra le linee e prova ad innescare i compagni cercando passaggi difficili da leggere per i difensori avversari. Difficilmente riesce a liberarsi al tiro ma resta il più intraprendente dei suoi.

Ciofani 6: Secondo gol consecutivo per l'esterno destro, ancora a segno dopo Potenza. Dal suo lato si soffre meno rispetto alla fascia opposta, buona prestazione al di là della rete segnata.

D'Orazio 6: Inizia non benissimo, pasticciando con Perrotta in occasione del primo vantaggio di Partipilo. Decisamente meglio in fase offensiva dove contribuisce con l'assist per il gol di Ciofani e un paio di conclusioni pericolose dalla distanza che impegnano Iannarilli.

I peggiori Today

Perrotta 4: Preferito a Sabbione va in difficoltà sin dalle prime fasi dell'incontro. Non prende praticamente mai Partipilo e Falletti e quando ci riesce lo fa in maniera fallosa. Disastroso in occasione del raddoppio umbro. Già ammonito lascia i suoi in inferiorità numerica nel momento più difficile dopo un fallo inutile, molto distante dalla sua porta.

Frattali 5: Co-autore con Perrotta della frittata difensiva che costa il secondo gol delle Fere. Limita il passivo con un paio di interventi risolutivi ma la prestazione è inevitabilmente macchiata dall'errore all'inizio della ripresa.

Antenucci 5: Non si salva neanche lui dal naufragio biancorosso. Nel primo tempo non si vede praticamente mai, nella ripresa spreca un rigore in movimento con un errore non da lui e poco dopo viene sostituito.

Simeri 5: Scelto inaspettatamente come titolare a dispetto di una condizione fisica sicuramente ancora da migliorare, non riesce a rendersi mai pericoloso e al momento della sostituzione lascia il campo stizzito.

Bari-Ternana 1-3: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 5; Celiento 5, Di Cesare 5,5, Perrotta 4; Ciofani 6, Maita 5,5 (67' Lollo 5), De Risio 5 (67' Bianco 5), D’Orazio 6 (74' Semenzato 5,5); Marras 6,5, Antenucci 5 (74' Citro sv), Simeri 5 (54' Montalto 5,5). A disp.: Liso, Marfella, D’Ursi, Corsinelli, Sabbione, Candellone, Andreoni. All. Cassia (Auteri indisponibile) 5.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 6,5; Defendi 6,5, Boben 6, Konte 6, Mammarella 6,5 (68' Frascatore 6); Proietti 6 (77' Damian 6), Palumbo 6,5 (68' Salzano 6); Furlan 6,5, Falletti 7,5 Partipilo 7,5; Vantaggiato 6,5 (77' Raicevic sv). A disp.: Vitali, Torromino, Russo, Suagher, Paghera, Peralta, Laverone, Diakité. All. Lucarelli 7.

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Cataldo – Fontemurato

IV: Maranesi

Marcatori: 21', 47' Partipilo (T), 42' Ciofani (B), 88' Furlan (T)

Note - ammoniti Mammarella (T), De Risio, Perrotta, Di Cesare (B). Espulso Perrotta (B) per doppia ammonizione