Bari-Ternana, le probabili formazioni: capitan Di Cesare riprende il suo posto in difesa

La partita più importante dell'undicesimo turno di Serie C si gioca oggi pomeriggio alle 17:30 allo Stadio San Nicola: il Bari, secondo in classifica nel Girone C con 20 punti, ospita la capolista Ternana a +4 in classifica (ma con una partita in più).

Proveniente da due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Potenza, con cui ha risposto alla sconfitta nel derby, la squadra di Gaetano Auteri (ancora assente per la positività al covid) proverà a fermare la formazione umbra, unica compagine ancora imbattuta del girone, reduce da 6 vittorie di fila e 10 risultati utili.

Bari-Ternana, sfida che conta tanti ex da entrambe le parti (in totale 13, 8 tra i rossoverdi, 5 tra i biancorossi), non sarà solo la sfida tra seconda e prima in classifica che potrebbe incidere sul resto del campionato ma anche il confronto tra i due migliori attacchi del torneo (25 reti per gli umbri, 20 per i pugliesi). I presupposti per vedere un match palpitante, dunque, ci sono tutti, peccato solo per l'assenza del pubblico che avrebbe reso ancor più magica l'atmosfera dell'Astronave.

Come arriva il Bari

Senza il proprio condottiero, ancora positivo all'ultimo giro di tamponi, il Bari verrà guidato per la seconda partita di fila dal vice di Auteri, Loreno Cassia. L'allenatore in seconda dei galletti avrà a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione di Minelli (anche lui ancora positivo). Stando a quanto trapelato alla vigilia, i biancorossi dovrebbero disporsi in difesa con Celiento, Sabbione e Di Cesare a protezione di Frattali. A centrocampo Ciofani e D'Orazio presidieranno le fasce, mentre al centro agiranno Maita e De Risio (favorito su Bianco). In attacco dovrebbe esserci la conferma per il tridente composto da Marras, Antenucci e D'Ursi (quest'ultimo in ballottaggio con Montalto).

Come arriva la Ternana

Cristiano Lucarelli recupera Falletti e Partipilo ma deve fare a meno degli indisponibili Celli e Ferrante. L'allenatore dei rossoverdi dovrebbe disporre i suoi con il consueto 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Iannarilli mentre la difesa sarà composta dall'ex Defendi, dai due centrali Boben e Kontek, e dall'esperto Mammarella. A centrocampo il duo Palumbo-Proietti fungerà da schermo per la difesa mentre la linea dei trequartisti sarà composta dal temibile Falletti e dai due ex Partipilo e Furlan, a supporto dell'altro ex velenoso Vantaggiato.

Bari-Ternana, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Cassia (Auteri indisponibile)

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; DefendI, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. All. Lucarelli

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Cataldo - Fontemurato

IV: Maranesi

Diretta tv: Eleven Sports / Cusano Italia TV (264 digitale terrestre)