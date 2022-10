A Parma per seguire il Bari in trasferta nello stesso giorno della seduta di laurea: Massimo diventa dottore nell'autogrill

Da tifoso biancorosso doc, non poteva rinunciare a seguire la sua squadra in trasferta, anche se la partita del Bari a Parma coincideva con la data fissata per la sua proclamazione a dottore in Economia aziendale. E così Massimo Vitti, imprenditore barese di 46 anni, da tempo residenti a Roma, ha trovato la soluzione per conciliare i due appuntamenti, laureandosi... in autogrill. La sua storia è raccontata oggi dall'Ansa.

Ale 15 di mercoledì scorso Massimo, partito da Roma circa quattro ore prima con gli amici del gruppo di cui è presidente, 'La Bari Capitale' (che riunisce tifosi biancorossi che vivono a Roma) all'orario prestabilito per la seduta di laurea si è accomodato ai tavoli dell'autogrill Cantagallo poco prima di Bologna, sull'A1. Attraverso lo schermo di un telefonino collegato in rete, sotto gli sguardi incuriositi degli altri avventori, il 46enne ha così partecipato alla sua cerimonia di laurea, diventando dottore con una tesi sulle "Monete complementari nei mercati moderni" e una votazione di 82 su 110. Un traguardo reso possibile, oltre che dalla ferrea volontà di Massimo, anche dal fatto che l'istituto presso cui si è laureato rientra tra quelli, riconosciuti dal Miur, che operano online. Dopo il brindisi e gli auguri di rito, Massimo è ripartito con i suoi compagni di trasferta verso Parma, dove alle 12 era in programma la gara di Coppa Italia tra la squadra locale e i galletti.