Bari-Trastevere, le probabili formazioni: tra i galletti debuttano in quattro

Tutto pronto per l'esordio in partite ufficiali del Bari 2020/2021: i galletti scenderanno in campo oggi pomeriggio alle 17:30 al San Nicola contro il Trastevere, compagine che milita nel Girone E di Serie D, nel primo turno di Coppa Italia.

Grande attesa per vedere all'opera la squadra di Gaetano Auteri, al debutto sulla panchina biancorossa, e i numerosi volti nuovi che fanno parte della squadra. Non ci sarà ancora il pubblico, neanche in forma ridotta, e i tifosi dovranno accontentarsi di seguire la partita in radio o attraverso siti ed app che trasmetteranno aggiornamenti live: la partita, infatti, non avrà copertura televisiva in quanto la RAI, emittente che detiene i diritti della Coppa Italia, ha scelto di non trasmettere l'incontro. Trattandosi di diritti in esclusiva non possono essere venduti alle emittenti private.

Il malcontento del tifo organizzato biancorosso relativamente alla situazione del pubblico negli stadi (per le prossime partite dovrebbe essere estesa anche a B e C la possibilità di far assistere ai match al massimo mille tifosi) è stato espresso nella notte attraverso l'affissione di uno striscione fuori dallo stadio: "Selezioni, distanziamenti, mascherine e prenotazioni. Non saremo attori di queste restrizioni".

Le probabili formazioni di Bari-Trastevere

BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Perrotta; Andreoni, Maita, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri.

TRASTEVERE (4-4-2): Casagrande; Tarantino, Giordani, Sfanò, Coccia; Falco, Bergamini, Sannipoli, Sabelli; Lorusso, Milani. All. Pirozzi

Arbitro: Massimi di Teramo